Зеленский прокомментировал отношения Трампа и Путина
- 24.06.2025, 13:23
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Президент убежден, что США рассматривают Украину как настоящего союзника.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не имеет четкого представления о характере личных отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Sky News.
В то же время он убежден, что США рассматривают Украину как настоящего союзника, тогда как Россия остается экзистенциальным врагом Америки.
На вопрос журналиста о том, имеет ли Трамп лучшие отношения с Путиным, чем с ним, Зеленский ответил, что не может это точно оценить.
По его словам, вся имеющаяся информация происходит преимущественно из открытых источников и СМИ, и могут существовать различные «сигналы».
«Это очень сложный вопрос. Потому что я действительно не знаю какие отношения у президента Трампа с Путиным. То что я знаю, знаете вы, знаем из медиа. Да, есть разные сигналы по этому поводу», — заявил он.