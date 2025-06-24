закрыть
24 июня 2025, вторник, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенники выманили у минчанина около 900 тысяч долларов

4
  • 24.06.2025, 13:25
  • 2,228
Мошенники выманили у минчанина около 900 тысяч долларов

Аферисты взяли деньги на «разработку» компьютерной игры.

ГУБОПиК задержал двух жителей Минской области 25 и 43 лет, которые с января 2021 года по май 2025 года вместе с людьми, проживающими за границей, выманили у 45-летнего минчанина около 900 тысяч долларов на «разработку» компьютерной игры, сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, мошенники пообещали минчанину, что тот получит прибыль от инвестирования в игру. Деньги получали через подставных лиц и курьеров, а также с помощью переводов на карты и криптокошельки.

Во время встречи для заключения фиктивного контракта аферисты воспользовались гримером, выдавая себя за представителей фирмы-разработчика игры из Великобритании. Следователи провели 24 обыска в Минске, Гомеле, Гродно и территории Минского района.

В ходе их изъяли более 920 тысяч рублей, а также наложили арест на имущество. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК).

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина