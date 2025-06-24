Мошенники выманили у минчанина около 900 тысяч долларов

Мошенники выманили у минчанина около 900 тысяч долларов4
- 24.06.2025, 13:25
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Аферисты взяли деньги на «разработку» компьютерной игры.
ГУБОПиК задержал двух жителей Минской области 25 и 43 лет, которые с января 2021 года по май 2025 года вместе с людьми, проживающими за границей, выманили у 45-летнего минчанина около 900 тысяч долларов на «разработку» компьютерной игры, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, мошенники пообещали минчанину, что тот получит прибыль от инвестирования в игру. Деньги получали через подставных лиц и курьеров, а также с помощью переводов на карты и криптокошельки.
Во время встречи для заключения фиктивного контракта аферисты воспользовались гримером, выдавая себя за представителей фирмы-разработчика игры из Великобритании. Следователи провели 24 обыска в Минске, Гомеле, Гродно и территории Минского района.
В ходе их изъяли более 920 тысяч рублей, а также наложили арест на имущество. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК).