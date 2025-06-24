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В США суд заблокировал план Трампа запретить иностранным студентам учиться в Гарварде

  • 24.06.2025, 13:32
В США суд заблокировал план Трампа запретить иностранным студентам учиться в Гарварде

Решение вынес федеральный судья из Бостона.

Федеральный судья Эллисон Берроуз в Бостоне в понедельник вынесла постановление, запрещающее администрации президента Дональда Трампа реализовывать его план по запрету въезда иностранных студентов в США для учёбы в Гарвардском университете, сообщают «Детали».

Решение продлевает временный запрет, введённый 5 июня, и блокирует исполнение президентской прокламации, подписанной Трампом днём ранее. В ней администрация ссылалась на угрозы национальной безопасности как причину, по которой Гарвард больше не может принимать иностранных студентов. Прокламация предусматривала шестимесячный запрет на въезд иностранных граждан в США для учёбы или участия в программах обмена, а также требовала от сенатора Марко Рубио инициировать отзыв виз уже зачисленных студентов.

В прошлом учебном году в Гарварде обучались около 6800 иностранных студентов, то есть 27% всех учащихся. В дополнение к миграционным ограничениям администрация Трампа приостановила финансирование университета на сумму 2,5 миллиарда долларов, поставила под сомнение его налоговый статус и начала ряд расследований.

Гарвард подал в суд два иска, утверждая, что администрация нарушает первую поправку Конституции, наказывая университет за несогласие с его политикой и отказ подчиниться требованиям о контроле над управлением, программами и идеологией. Один из исков оспаривает отзыв аккредитации студенческих и обменных программ, объявленный министром внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая без доказательств обвинила Гарвард в «поощрении насилия, антисемитизма и сотрудничестве с Коммунистической партией Китая».

Судья Берроуз уже приостановила исполнение этих решений. Несмотря на это, Трамп подписал прокламацию, сославшись на недостаточную прозрачность университета в вопросах иностранного финансирования и условий для иностранных студентов. Он также заявил, что в кампусе создаётся небезопасная среда для еврейских студентов. Администрация обвинила Гарвард в распространении антисемитизма, особенно на фоне протестов, вызванных войной Израиля в Газе.

Отчёты внутренних комиссий Гарварда по антисемитизму и исламофобии, опубликованные в апреле, зафиксировали атмосферу страха и нетерпимости в кампусе. При этом администрация Трампа пока не предприняла никаких шагов в ответ на антимусульманскую и антиарабскую риторику, усиленную на фоне конфликта.

Суд в США заблокировал план Трампа запретить иностранным студентам учиться в Гарварде

Федеральный судья Эллисон Берроуз в Бостоне в понедельник вынесла постановление, запрещающее администрации президента Дональда Трампа реализовывать его

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