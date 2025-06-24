Власти засуетились 1 24.06.2025, 13:35

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Инфляция в Беларуси выходит из-под контроля?

Неладно что-то с инфляцией в Беларуси. Похоже белорусские власти знают про нее гораздо больше, чем нам рассказывают. Иначе не очень понятно, зачем так суетиться. Сначала Нацбанк внезапно повысил ставку рефинансирования. А потом, министерство торговли решило, что для ценовой стабильности контроля цен в магазинах мало. Надо еще и рынки проконтролировать, пишет planbmedia.io.

О повышении ставки рефинансирования Нацбанк объявил в понедельник. С 25 июня она увеличивается с 9,5 до 9,75 процента. С таким же шагом вырастут ставки по операциям поддержки ликвидности. То есть деньги в стране станут дороже, соответственно денег в стране станет меньше.

А ведь ничего не предвещало такой поворот. На этот год Нацбанк прогнозировал среднюю ставку от 9 до 9,3 процента. То есть, собирался ее снижать. Три месяца назад глава Нацбанка Роман Головченко говорил, что в белорусской экономике нет ни дисбалансов ни признаков перегрева. А еще две недели назад, он же объяснял, что со ставкой рефинансирования все хорошо, потому что инфляция в Беларуси находится под полным государственным контролем.

И вдруг все изменилось. И инфляция стала не такой уж контролируемой, и денежная ликвидность в стране, оказывается, избыточная и вообще дисбалансы всякие нехорошие объявились.

«Проведенный анализ показывает, что, несмотря на сохранение положительной динамики экономического роста, усиливается макроэкономический дисбаланс, вызванный наращиванием разрыва между темпами роста производительности труда и заработной платы», — сказал Головченко.

Так что Нацбанк внес свою лепту в укрепление ценовой стабильности. Лепта, правда, символическая, но надо же с чего-нибудь начинать.

Потому что контроль цен с ценами уже в одиночку не справляется. Хотя власти очень стараются. Еще на прошлой неделе Минторг отменил частичную либерализацию цен на мясо, молоко и сладости. Терпения хватило ненадолго.

А уже во вторник министерство торговли выступило с новой инициативой. Минторг подготовил проект постановления, по которому цены на рынках будут теперь регулировать не хуже, чем в магазинах.

«Для продавцов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предусмотрена обязанность иметь в наличии на каждом торговом месте в течение всего периода работы на рынке документ, обосновывающий расчет розничных цен на товары», — говорится в проекте постановления.

С бабушек, торгующих фиалками у метро, МАРТ пока обоснованных расчетов не требует. Но, наверное, у бабушек все еще впереди. Потому что ценовая стабильность в Беларуси, похоже, находится уже в таком истерическом состоянии, что вывести ее из равновесия можно чем угодно.

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