Аналитики: курс доллара превысит отметку в четыре рубля 2 24.06.2025, 13:59

2,634

Как скоро это может произойти?

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) пересмотрели свой прогноз по белорусской экономике, пишет «Зеркало». Как они ожидают, в нынешнем году она прибавит на 3%. В предыдущем своем прогнозе ЕАБР заявлял, что рост будет на уровне 2,6%. Аналитики также рассказали, что ближайшие три года может быть в Беларуси с ценами и курсом доллара. Спойлер: в ЕАБР ухудшили прогноз по инфляции, а также ожидают, что американская валюта в 2027-м будет стоить дороже 4 рублей.

Какие ожидания по экономике

«Для Беларуси темп роста ВВП повышен до 3% в 2025 году, а фоне сильных итогов начала года и ожидаемого расширения кредитной поддержки инвестиций», — пояснили свое решение в ЕАБР.

При этом аналитики оставили на прежнем уровне прогноз на следующие два года: в 2026-м экономика Беларуси, по их ожиданиям, может прибавить на 1,9%, а в 2027-м — на 1,5%.

Что прогнозируют по ценам

«В Беларуси инфляционные процессы ускорятся из-за давления со стороны внутреннего спроса, а также повышенной инфляции в России, — отмечают в ЕАБР. — В условиях постепенного ослабления административного регулирования рост цен в 2025 году составит 7,7% (после 5,2% в 2024-м)».

Аналитики ожидают, что в 2026-м цены в Беларуси вырастут на 8,9%, а в 2027-м — на 7,5%. То есть в ЕАБР ухудшили свой прогноз по инфляции в нашей стране. Ранее на 2025 год были ожидания по росту цен на уровне 6,6%, на 2026-й — в 7,9%, а на 2027-й — на 7,4%.

Какие ожидания по курсу рубля

Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в 2025-м может составить 3,28 рубля за доллар, ожидают в ЕАБР. Ранее аналитики говорили об отметку в 3,38 рубля.

Но на 2026 и 2027 годы аналитики ухудшили прогноз: среднегодовой курс доллара может составить 3,69 и 4,01 рубля соответственно. Ранее ожидалось, что это будет 3,57 рубля и 3,81 рубля соответственно.

Эксперты Евразийского банка развития пересмотрели свой прогноз по беларусской экономике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com