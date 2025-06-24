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Нефть обвалилась: что будет с ценами дальше

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  • 24.06.2025, 14:01
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Нефть обвалилась: что будет с ценами дальше

В ближайшее время волатильность на глобальных финансовых рынках может усилиться.

Риски неопределенности на мировых рынках сохраняются. Несмотря на падение цены нефти, рост может возобновиться.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.

Цена нефти Brent резко снизились с 78,5 до 69,4 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Ираном и Израилем.

«В ближайшее время волатильность на глобальных финансовых рынках может усилиться, а цены на нефть и природный газ еще больше вырасти», - заявил Мартыненко в комментарии изданию.

Основной риск для роста цен на нефть - перекрытие Ормузского пролива. Иран пока не отказался от планов блокировать движение по основному в регионе маршруту транспортировки нефти и LNG.

«Самым тяжелым последствием конфликта инвесторы считают возможное блокирование Ираном Ормузского пролива, через который транспортируется 20-25% мирового объема морской поставки сырой нефти и до 30% сжиженного природного газа», - сказал Мартыненко.

Однако есть надежда, что Ормузский пролив перекрыт не будет, поскольку это не выгодно самому Ирану.

«80-90% нефтяного экспорта страны идет именно через Ормузский пролив, а возможности альтернативных путей очень ограничены. Поэтому вероятность блокирования пролива по мнению инвесторов остается относительно низкой», - отметил Мартыненко.

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