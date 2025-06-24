Как Лукашенко расчистил дорогу для бизнеса среднего сына 6 24.06.2025, 14:09

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Дмитрий Лукашенко

Дмитрий Лукашенко владеет 45% компании «Торговый дом «БелАЗ».

23 июня Александр Лукашенко встретился с губернатором Кемеровской области - Кузбасса Российской Федерации Ильей Середюком. Среди прочего речь зашла о поставках белорусской карьерной техники в этот регион, пишет сайт «UDF».

Глава Беларуси отметил, что в Кемеровской области широко используется белорусская техника, в частности, востребованы самосвалы БЕЛАЗ. По словам Александра Лукашенко, «в некотором смысле Кузбасс даже является своеобразным испытательным полигоном для белорусской продукции: в этот регион уходят самые передовые образцы».

В связи с этим политик вспомнил историю о том, как еще в конце 1990-х посещал Кемеровскую область. Кузбассом тогда руководил губернатор Аман Тулеев.

«Мы довольно откровенно обсуждали наши проблемы во взаимоотношениях. Мы с ним были очень дружны, наши взгляды во многом совпадали. Но мы обсуждали проблему определенной дороговизны нашей техники, которую мы туда поставляем. Он мне откровенно говорил: «Как-то дороговато». Я знаю, почему. Посредников море было. Я говорю: «Есть возможность это очень просто решить». – «Как?» - «Давай договоримся, Аман, так: я привожу сюда по ценам Беларуси технику, а дальше ты продавай кому сочтешь нужным и забирай эту наценку от торговли и так далее. Но тогда ко мне претензий не будет». Я отчетливо вспоминаю свою встречу с тем губернатором и мое предложение», - рассказал Лукашенко.

И действительно, в течение десяти лет нежелательные посредники в торговле с Кузбассом практически исчезли, а их место занял «Президентский спортивный клуб» (ПСК), который возглавляет средний сын Лукашенко – Дмитрий.

Совместное предприятие, созданное производителем карьерных самосвалов «БелАЗ-холдингом» и ПСК, является эксклюзивным представителем продукции жодинского завода на рынке России. По сути, один из флагманов белорусской промышленности превратился в кормушку для «семьи Лукашенко».

В журналистском расследовании, которое в 2022 году обнародовал Белорусский расследовательский центр, утверждалось, что Дмитрий Лукашенко через ПСК владеет 45% компании «Торговый дом «БелАЗ». И далее, пользуюсь правом государственной монополии на торговлю самосвалами в России, реализует карьерную технику через частные компании жен своих менеджеров, связанных с женой среднего сына белорусского правителя Анной Лукашенко.

Причем прибыли этих компаний, отмечалось в расследовании, сравнимы с прибылью самого «БелАЗа». В частности, с 2017 по 2022 год их владельцы выплатили себе дивидендов на сумму около 100 миллионов долларов.

Естественно, что с такими барышами средний сын Лукашенко с супругой живут ни в чем себе не отказывая. Невестка Лукашенко под псевдонимом Анна Селук даже на досуге стала сочинять песни.

В декабре 2023 года Лукашенко наградил Анну премией «за большой личный вклад в развитие современного музыкального искусства, реализацию социально значимых культурных инициатив».

Кроме того, как сообщал «Белсат», два последних года она также получала премию «Песня года Беларуси» как лучший автор слов.

А в 2024 году Анна Селук получила еще и премию «Шансон года» от российской радиостанции «Шансон», которой владеет давний друг Лукашенко, российский олигарх Михаил Гуцериев.

На вручение такой важной награды Анна полетела правительственным бизнес-джетом, то есть за деньги налогоплательщиков. А ведь могла бы и за свои слетать…

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