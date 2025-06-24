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Трамп потребовал от Израиля немедленно отозвать самолёты из Ирана

  • 24.06.2025, 14:28
  • 1,178
Трамп потребовал от Израиля немедленно отозвать самолёты из Ирана
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Президент США приказал вернуть летчиков домой, несмотря на ракетные атаки Тегерана.

Израиль должен прекратить бомбёжки военных объектов в Иране и вернуть самолеты домой. Иначе это будет считаться «нарушением».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его пост в Truth Social.

«ИЗРАИЛЬ. НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЭТИ БОМБЫ. ЕСЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ, ЭТО БУДЕТ СЕРЬЕЗНОЕ НАРУШЕНИЕ. ВЕРНИТЕ СВОИХ ЛЁТЧИКОВ ДОМОЙ, СЕЙЧАС! ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ США», – написал Трамп капслоком.

Сомнительное перемирие

Накануне Трамп заявил, что Иран и Израиль полностью согласовали перемирие. «Это конец войны. Это великое событие для Израиля и всего мира», – сказал Трамп.

После этого Трамп заявил, что прекращение огня вступило в силу 24 июня, и призвал стороны не нарушать его.

Израиль согласился на прекращение огня. Однако Иран 24 июня нанес удар баллистическими ракетами по Израилю. В ответ Израиль ударил по военным объектам в Тегеране.

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