«Папа, я тебе почитаю»
- 24.06.2025, 14:34
Сергей Тихановский поделился трогательной историей о дочке.
Народный блогер Сергей Тихановский поделился с «Зеркалом» трогательной историей о том, как впервые после освобождения ему удалось проспать целую ночь. По словам бывшего политзаключенного, в решении серьезной проблемы со сном ему помогла дочка Агния.
— Первую ночь поспал отлично — девять часов. Вчера дочка узнала, что я предыдущие ночи не спал — одну вообще, а вторую только часик. Она сказала: «Папа, я тебе вечером почитаю книжки, и ты заснешь со мной рядом». Она мне почитала книжку, обняла, и я заснул. Открываю глаза — прошло девять часов, — рассказал блогер.