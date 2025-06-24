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«Папа, я тебе почитаю»

  • 24.06.2025, 14:34
«Папа, я тебе почитаю»
Сергей Тихановский

Сергей Тихановский поделился трогательной историей о дочке.

Народный блогер Сергей Тихановский поделился с «Зеркалом» трогательной историей о том, как впервые после освобождения ему удалось проспать целую ночь. По словам бывшего политзаключенного, в решении серьезной проблемы со сном ему помогла дочка Агния.

— Первую ночь поспал отлично — девять часов. Вчера дочка узнала, что я предыдущие ночи не спал — одну вообще, а вторую только часик. Она сказала: «Папа, я тебе вечером почитаю книжки, и ты заснешь со мной рядом». Она мне почитала книжку, обняла, и я заснул. Открываю глаза — прошло девять часов, — рассказал блогер.

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