Пауэрбанки Xiaomi и других брендов массово снимают с продажи 1 24.06.2025, 14:39

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иллюстративное фото

Их владельцам стоит проявить осторожность.

Крупнейшие производители внешних аккумуляторов – Anker, Baseus, Xiaomi и другие – объявили масштабный отзыв своих пауэрбанков из-за потенциальной угрозы безопасности. Проблема связана с элементами питания Amprius, пишет издание Notebookcheck.

Под отзыв попали следующие модели Anker: Magnetic Power Bank (A1642), Anker 335 (A1647), Zolo Travel Power Bank (A1680, A1681), а также модели с номерами A1257, A1689 и A1652. Некоторые из них, включая Zolo, доступны на украинском рынке.

У других производителей отозваны следующие аксессуары: 33-ваттный пауэрбанк Xiaomi с встроенным кабелем, 20-ваттные модели Romoss (PAC20PRO и WMS10Q-491), Ugreen PB511 на 30 Вт и 10 000 мАч пауэрбанк Baseus на 20 Вт, а также продукция Aukey.

Владельцам упомянутых устройств настоятельно рекомендуют сдать их или утилизировать – в противном случае есть угроза перегрева аккумуляторных элементов и возможного возгорания.

Хотя эти отзывы в настоящее время действительны только для китайского рынка, часть этих устройств продается и на международных онлайн-площадках вроде AliExpress, поэтому их владельцам по всему миру тоже стоит проявить осторожность.

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