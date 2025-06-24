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Мерц: Путин понимает только язык силы

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  • 24.06.2025, 14:54
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Мерц: Путин понимает только язык силы
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Канцлер Германии призвал усилить давление на Россию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира в Украине необходимо усиливать давление на Россию, поскольку президент РФ Владимир Путин признает только «язык силы», сообщает Spiegel.

Мерц подчеркнул, что для настоящего и длительного прекращения огня нужно желание всех сторон, однако Россия продолжает агрессивные действия, несмотря на неоднократную готовность Украины к перемирию.

«Это не тот мир, к которому мы стремимся. И это не тот мир, которого хочет Украина», – заявил канцлер.

Он подчеркнул, что президент РФ Путин «понимает только язык силы», поэтому именно такую позицию должны занять демократические страны в ответ на российскую агрессию. В этом контексте Мерц сообщил, что Евросоюз уже подготовил 18-й пакет санкций против России.

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