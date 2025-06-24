«Мы строим мост между Украиной и НАТО» 3 24.06.2025, 15:01

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Генсек НАТО анонсировал развитие «пути Украины к членству» в решении саммита Альянса

Решение, которое примут лидеры государств-членов НАТО на саммите в Гааге, будет следующим шагом в развитии «моста» между Украиной и Альянсом.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Гааге, в начале встречи с президентом Украины, сообщает «Европейская правда».

Рютте подчеркнул, что союзники до сих пор считают действующими предыдущие проукраинские решения Альянса, включая решение Вашингтонского саммита, и это будет косвенно подтверждено итоговым документом Гаагского саммита.

- По Украине будет важное упоминание, которое на самом деле построено на основе решения прошлогоднего Вашингтонского саммита, которое подтвердило необратимый путь Украины в НАТО, – заявил он.

Марк Рютте не уточнил, что именно он считает таким косвенным подтверждением, однако известно, что в декларации саммита ожидается тезис о финансировании обороны Украины за счет оборонных расходов государств-членов Альянса.

- Мы строим мост [между Украиной и НАТО], как и говорило Вашингтонское решение, – добавил он.

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