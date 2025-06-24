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Железнодорожники: В минском депо коллеги избили слесаря до потери сознания

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  • 24.06.2025, 15:03
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Железнодорожники: В минском депо коллеги избили слесаря до потери сознания

Он в коме.

В ночь на 17 июня в моторвагонном депо Минск Минского отделения БелЖД произошел инцидент: в бытовом помещении пункта технического обслуживания ТО-2 (ПТО) был найден слесарь этого участка в бессознательном состоянии с признаками жесткого избиения, пишет Сообщество железнодорожников Беларуси.

Прибывшие медики зафиксировали у пострадавшего множественные ушибы, перелом челюсти, черепно-мозговую травму, а также состояние сильного алкогольного опьянения. Мужчина впал в кому, по оценкам врачей, шансы на выживание составляют 50 процентов.

По предварительной версии, в ту ночь вся смена ПТО распивала спиртное прямо на рабочем месте. Конфликт возник, когда опьянение достигло критического уровня: двое работников избили третьего, по некоторым данным — с использованием стеклянных бутылок. Один из нападавших после случившегося скрылся в неизвестном направлении.

Место происшествия — парк отстоя электропоездов «Масюковщина», расположенный более чем в километре от основного корпуса депо. Эта удаленность, по мнению представителей сообщества, создает ощущение полной бесконтрольности, что и могло способствовать подобному инциденту.

На место были срочно вызваны руководители депо, включая тех, кто находился в отпуске. Сейчас проводится служебная проверка. Изъято большое количество материалов, подтверждающих распитие алкоголя. По факту происшествия ожидается возбуждение уголовного дела. Ответственность понесут не только участники избиения, но и те, кто обязан был следить за соблюдением дисциплины на участке.

Официальной информации по поводу случившегося не было.

«Данное происшествие скрывается от общественности и не выносится на обсуждение даже в коллективе», — подчеркнули в сообществе.

Там отметили, что это не единичный случай. Утверждается, что менее года назад машинист депо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на тупиковое ограждение, управляя электропоездом Stadler. Тогда информация о происшествии не получила широкой огласки, ограничившись внутренними мерами — в частности, увольнением начальника депо.

После этого там сменилось руководство: место снятого с должности Алексея Вашкевича занял Дмитрий Гольнев. Предполагалось, что он наведет порядок, однако по факту ситуация осталась прежней — употребление алкоголя на рабочем месте не прекратилось, утверждают в сообществе.

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