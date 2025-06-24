В России резко ухудшилось самочувствие бизнеса 24.06.2025, 15:19

Каждая третья компания в РФ пожаловалась на ухудшение финансового положения.

В России резко ухудшилось самочувствие бизнеса на фоне высоких процентных ставок и замедления экономики. Доля компаний, которые в последние полгода отмечают изменение ситуации в худшую сторону, выросла до 34%. Это самый высокий показатель с начала войны.

Для сравнения: в мае 2024 года об ухудшении внутренней ситуации сообщали 16% компаний, а в декабре 2022-го — 24%. Такие данные приводятся в исследовании «СЕО-барометр» консалтинговой компании «Яков и Партнеры», с которым ознакомился Forbes.

В этом году ухудшение положения чаще всего отмечали представители горнодобывающей, тяжелой и химической промышленности, нефтегазового сектора, а также энергетики и транспорта. При этом 25% компаний сообщили, что приостановили или замедлили некоторые инвестиционные проекты, а 13% приостановили все, что могли.

На проблемы роста стоимости капитала на фоне высокой ключевой ставки Центробанка пожаловались 42% предприятий против 38% в 2024-м. В то же время проблема дефицита кадров постепенно начала ослабевать: на нее обратили внимание 48% респондентов после 60% в прошлом году.

Вместе с тем 66% российских компаний отметили сохранение или даже улучшение внутренней ситуации за последние полгода (в прошлом году таковых было 84%). При этом 90% глав предприятий выразили надежду, что до конца года ситуация улучшится или останется стабильной. Об улучшении положения чаще говорили представители компаний, работающих в IT-сфере, розничной торговле, медицине и производстве потребительских товаров.

Результаты исследования также показали, что российский бизнес адаптировался к новым внешнеэкономическим реалиям. Так, свою актуальность утратила проблема внешнеторговых ограничений: о ее значимости заявили только 20% руководителей, хотя в 2022 году этот показатель находился на уровне 63%.

Фактор геополитической напряженности тоже заметно ослаб — одним из ключевых вызовов его назвали лишь 15% респондентов, тогда как в 2022-м таким его считали 56% представителей компаний. Среди ключевых приоритетов бизнеса на данный момент стоит сокращение затрат, привлечение и удержание сотрудников, а также рост выпуска продукции и услуг, отметили аналитики «Яков и Партнеры».

Исследование «СЕО-барометр» проводилось совместно с Фондом Росконгресс, а также организацией «Деловая Россия» и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Отчет был подготовлен для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который прошел с 18 по 21 июня.

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