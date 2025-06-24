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В Иране начали оправдываться за нарушение перемирия

  • 24.06.2025, 15:25
В Иране начали оправдываться за нарушение перемирия

Якобы ракеты были запущены «за несколько минут» до вступления в силу перемирия.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что запустил ракеты по Израилю «за несколько минут» до вступления в силу режима прекращения огня, сообщает Sky News.

Как отметили в КСИР, последняя волна атак была запущена якобы за несколько минут до начала действия перемирия.

В заявлении, опубликованном полуофициальным информационным агентством Tasnim, КСИР добавляет, что в целом против «военных центров» Израиля утром было запущено 14 ракет.

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