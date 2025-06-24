У производителя обуви «Белвест» - долги почти на 33 миллиона рублей 5 24.06.2025, 15:33

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Сохранность предприятия под вопросом.

В сложной экономической ситуации оказалась компания «Белвест» — крупный белорусский производитель обуви. Долги предприятия почти достигли 33 миллионов рублей, заметило «Зеркало».

19 июня руководство «Белвеста» провело встречу с трудовым коллективом. На ней присутствовал и председатель Витебского горисполкома Алексей Героев. В профсоюзе «Белвеста» говорят, что на встрече обсуждалась сложная экономическая ситуация, в которой оказалось предприятие.

«Генеральный директор объяснил причины переноса отпуска, возможности и сроки выплаты заработной платы и отпускных», — уточняет профсоюз.

В 2024 году на заводе работало 2150 человек. В 2023-м их было 2282, а в 2022-м — 2196. Сейчас на фабрике существует около 60 вакансий — от экономистов и инженеров до продавцов.

В профсоюзе отмечают отток персонала и падение имиджа предприятия. Поэтому коллектив «Белвеста» обратился к городским властям с просьбой «ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия». Чиновники заявили, что у них уже есть план вывода предприятия из нынешней ситуации.

Общая сумма долгов «Белвеста» составляет 32 млн 965 тысяч рублей. Например, Брестский чулочный комбинат пытается взыскать с фабрики 840,5 тысячи рублей, Белагропромбанк — более 18 млн рублей, Главное управление Минфина по Витебской области — почти 2,8 млн рублей.

В свою очередь, другие компании задолжали «Белвесту» почти 1,9 млн рублей.

Тем временем в мае этого года управление принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома запретило ликвидационные действия для компании «Белвест». Такие же меры приняты и для компании «Группа Белвест», которой принадлежит 55% акций производителя обуви.

По данным сервиса kartoteka.by, в 2024 году «Белвест» отработал с чистым убытком, который превысил 1 млн рублей.

На инфолинии «Белвеста» журналисту как покупателю сказали, что предприятие ушло на летний отдых. Мол, это бывает каждый год.

В управлении экономики Витебского горисполкома заявили, что производственный отпуск на «Белвесте» продлится до июля: «На предприятии это стандартная процедура, это производственный отпуск, они раз в год это практикуют. Поэтому не волнуйтесь».

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