Politico: Фаворит чешских выборов Андрей Бабиш оказался в шатком положении 24.06.2025, 15:38

Андрей Бабиш

Пражский суд отменил оправдательный приговор по его делу.

Бывший премьер-министр Чехии и лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш вновь оказался в центре судебного скандала: Пражский Высокий суд отменил его оправдание по делу о мошенничестве с субсидиями ЕС на сумму €2 миллиона, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее, в феврале 2024 года, окружной суд Праги признал Бабиша и его бывшего советника, а ныне евродепутата от движения «Патриоты за Европу» Яну Нагевую невиновными. Однако Высокий суд постановил, что нижестоящий суд не дал надлежащей оценки доказательствам, и направил дело на новое рассмотрение.

Это решение было принято всего за несколько месяцев до парламентских выборов, где Бабиш считается фаворитом с 31% поддержки. Правящая коалиция «Spolu» («Вместе»), недавно пережившая вотум недоверия из-за скандала с биткоинами и наркоторговлей, отстает с 20%.

На фоне нового витка дела, некоторые представители власти уже призвали Бабиша снять свою кандидатуру. Сам он и Нагевая продолжают настаивать на своей невиновности, заявляя, что дело носит политический характер.

Так называемое дело «Гнездо аиста» (Čapí Hnízdo) началось еще в 2015 году. По версии следствия, структура собственности одноименного конференц-центра в Центральной Чехии, входящего в агрохолдинг Agrofert, была изменена с целью получения субсидий ЕС, предназначенных для малого и среднего бизнеса. После получения средств центр снова оказался под контролем Agrofert.

Расследование вели как чешская полиция, так и европейское антикоррупционное ведомство OLAF, которое еще в 2017 году выявило нарушения в распределении средств.

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