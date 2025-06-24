Израиль ликвидировал еще одного ключевого иранского ученого-ядерщика 24.06.2025, 15:41

В результате последних ударов по северу Тегерана.

В результате последних ударов на севере Тегерана погиб высокопоставленный ученый Мохаммад Реза Седдиги Сабер. По данным иранских СМИ, он причастен к ядерной программе Ирана, сообщает CNN.

По данным СМИ, Сабер работал над проектами по разработке взрывных устройств в иранской организации SPND, которая занимается оборонными исследованиями.

США ранее наложили на него санкции из-за его роли в программе по созданию ядерного оружия.

Это уже не первая целевая ликвидация ученых. По данным Совета по международным отношениям, за последние 12 дней в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 10 ключевых иранских специалистов, среди которых - Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, и Амир Хоссейн Фекхи, бывший его заместитель.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил ликвидацию еще одного иранского ученого, но имени не назвал.

В заявлении говорится, что за последние сутки армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «ударила по ключевым целям режима в центре Тегерана, уничтожила сотни боевиков «Басидж» и ликвидировала высокопоставленного ученого-ядерщика».

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