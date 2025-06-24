СМИ: Эрдоган надеется на встречу с Трампом на саммите НАТО 24.06.2025, 15:50

Реджеп Тайип Эрдоган

Чтобы улучшить напряженные отношения между странами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится к встрече со своим американским визави Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО, чтобы улучшить напряженные отношения между странами.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет «Европейская правда».

Собеседники агентства заявили, что встреча, как ожидается, состоится в Гааге поздно вечером во вторник, 24 июня.

Отметим, отношения между двумя сторонами обострились после решения Турции приобрести российскую систему противоракетной обороны С-400, что побудило США запретить Анкаре покупать истребители F-35.

По словам собеседников, отношения также ухудшились из-за поддержки США сирийских курдских ополченцев, которых Турция считает угрозой.

Они отметили, что Эрдоган попытается убедить Трампа отменить запрет, предоставив гарантии, что его страна будет использовать российскую систему противоракетной обороны в контролируемом режиме.

Отдельно Анкара также будет просить разрешения на приобретение и сборку двигателей GE Aerospace F110 и F404, которые используются в американских истребителях и турецких двухмоторных боевых самолетах Kaan и учебно-тренировочных самолетах Hurjet.

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