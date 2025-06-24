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Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но есть нюанс

  • 24.06.2025, 15:56
Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но есть нюанс
иллюстративное фото

Об этом заявил Зеленский.

Украинская оборонная промышленность может производить за год 8 миллионов дронов. Но финансирования на это не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Форуме оборонных индустрий в Гааге.

- Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов. Это почти 1000 военных средств от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет, - рассказал президент.

Он уточнил, что около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования. И это проблема.

- Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество, - объяснил Зеленский.

Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, - Зеленский

Украинская оборонная промышленность может производить за год 8 миллионов дронов. Но финансирования на это не хватает....

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