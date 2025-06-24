Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но есть нюанс
- 24.06.2025, 15:56
Об этом заявил Зеленский.
Украинская оборонная промышленность может производить за год 8 миллионов дронов. Но финансирования на это не хватает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Форуме оборонных индустрий в Гааге.
- Потенциал нашего оборонного производства превышает 44 миллиарда долларов. Это почти 1000 военных средств от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет, - рассказал президент.
Он уточнил, что около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования. И это проблема.
- Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество, - объяснил Зеленский.
Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, - Зеленский
Украинская оборонная промышленность может производить за год 8 миллионов дронов. Но финансирования на это не хватает....