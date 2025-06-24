Квартирант продал поклоннику Гарри Поттера книги из коллекции минчанки

Квартирант продал поклоннику Гарри Поттера книги из коллекции минчанки1
- 24.06.2025, 16:07
- 1,702
И нажил себе проблемы.
Уголовное дело возбудили в отношении 22-летнего квартиранта, который продал поклоннику Гарри Поттера четыре книги из библиотеки хозяйки жилья. Подробности рассказали в МВД.
Молодой человек несколько месяцев снимал у потерпевшей пенсионерки комнату. В это время он выставлял на продажу хранящиеся в помещении книги. Найдя покупателя, молодой человек отправил почтой четыре книги о Гарри Поттере, которые принадлежали внучке хозяйки жилья, и почти сразу съехал.
Пенсионерка обнаружила пропажу литературы и обратилась в милицию. Причиненный ущерб она оценила в 150 рублей.
Злоумышленника установили, в отношении него возбудили уголовное дело за кражу.