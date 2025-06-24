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Financial Times: Европа не должна обороняться в одиночку

  • 24.06.2025, 16:07
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Financial Times: Европа не должна обороняться в одиночку

США призывают Европу не отказываться от совместного производства оружия.

На фоне обострения ситуации с глобальной безопасностью, включая войну Израиля с Ираном и продолжающийся конфликт в Украине, США призывают европейских союзников не идти по пути оборонной изоляции, а усиливать кооперацию — особенно в сфере совместного производства вооружений, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Пример для подражания — израильская система ПРО «Железный купол», созданная в партнерстве с США. Этот подход должен стать центральной темой саммита НАТО в Гааге.

Хотя сегодня внимание сосредоточено на предложении увеличить оборонные бюджеты стран-членов НАТО до 5% ВВП, критически важно не только сколько тратят союзники, но и насколько эффективно они сотрудничают. После вторжения России в Украину США и союзники оказали масштабную военную помощь Киеву, но также осознали уязвимость своих оборонных цепочек поставок.

В ответ Европа заявила о намерении снизить зависимость от американских вооружений. Еврокомиссия уже представила стратегию развития собственной оборонной промышленности. Однако в Пентагоне считают такой курс ошибочным.

Европа не сможет быстро создать независимую и мощную оборонную систему в одиночку. Это займет годы, если не десятилетия. Совместное производство с США позволяет ускорить поставки, снизить расходы и обеспечить технологическое превосходство.

Американская сторона напоминает о примерах успешной кооперации с Японией, Австралией и Индией, где уже реализуются проекты по совместному производству передовых ракет и двигателей.

На фоне агрессии России и угроз со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, лишь объединенное развитие оборонных потенциалов может гарантировать безопасность и стратегическую устойчивость Запада.

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