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Количество ввезенных в РФ из Беларуси автомобилей сократилось за год в три раза

  • 24.06.2025, 16:19
Количество ввезенных в РФ из Беларуси автомобилей сократилось за год в три раза

Больше всего пострадала поставка подержанных машин.

С января по май 2025 года из Беларуси в Россию ввезено 10,5 тыс. легковых автомобилей — почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (30,7 тыс.), сообщает в своём телеграм-канале директор специализированного агентства Сергей Целиков.

«Примерно 60% автомобилей, ввезённых из Беларуси (6,1 тыс) — новые. Остальной импорт — с пробегом (старше 3 лет). По новым авто сокращение объемов ввоза всего на 19%, а вот с пробегом — в пять раз меньше прошлогоднего», — отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что «автомобили «БелДжи», собранные специально для российского рынка, в таможенную статистику не попадают».

«Топ-5 новых авто, завозимых через Беларусь, выглядит так: «БМВ» — 27%, «Мерседес-Бенц» — 24%, «Тойота» — 10%, «Лексус» — 8%, «Порше» — 7%», — обращает внимание Целиков.

Перечислив ввозимые модели упомянутых марок, он констатирует их принадлежность к премиум-классу и заключает: «Белорусский транзит работает в основном на богатую публику».

«По автомобилям с пробегом данное направление импорта намного демократичнее. Несмотря на то, что везут те же «БМВ», «Мерседес-Бенц», «Фольксваген», «Ауди» и так далее, модельная линейка скромнее», — сообщает эксперт.

По его словам, всего в белорусском импорте подержанных автомобилей «представлено 60 марок и более 400 разных моделей».

«Есть тут и люксовые марки: «Феррари» (23 шт), «Ламборджини» (14), «Бентли» (11), «Роллс-Ройсы» (9), «Макларен» (5 шт), «Мазерати» (4). А есть и вполне демократичные: «Форд» (274), «Рено» (142), «Пежо» (111), «Опель» (72), «Ниссан» (33), «Фиат» (12), «Дачия» (10)», — отмечает Целиков.

Власти Грузии запретили с 15 мая гражданам Беларуси и России реэкспортировать автомобили и спецтехнику через территорию страны. Изменения затрагивают легковые автомобили, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, тракторы.

Уточняется, что реэкспорт транспортных средств в Беларусь и РФ был запрещён и ранее, однако граждане этих стран «могли оформлять вывоз автомобилей из Грузии в третьи государства». Теперь эта возможность исключена.

Сергей Целиков - Автостат

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