Ученые рассказали, что случится если попытаться приземлиться на Юпитер или Сатурн 24.06.2025, 16:29

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Юпитер и Сатурн – это очень сложные миры.

В Солнечной системе есть три типа планет. Между четырьмя планетами земной группы, Меркурием, Венерой, Землей и Марсом, и далекими ледяными гигантами Нептуном и Ураном находятся два газовых гиганта: Сатурн и Юпитер. Эти планеты в основном состоят из водорода и гелия. Теперь астрономы понимают, что газовые планеты сложнее, чем считалось в прошлом веке.

О том, что случится, если вы попытаетесь на космическом корабле приземлиться на газовые гиганты Солнечной системы пишет Popular Science (перевод - «Фокус»).

Как образуются газовые гиганты?

Астрофизик Равит Хеллед из Университета Цюриха, Швейцария, говорит, что существует две теории, объясняющие формирование гигантских газовых планет.

Первая теория называется «аккреция ядра». Когда сформировалась новая звезда из газового облака путем гравитационного сжатия, вокруг нее образуется протопланетный диск, закрученное облако из газа. Внутри этих дисков находятся более тяжелые частицы, то есть пыль, камни и любые элементы тяжелее гелия. Эти частицы могут слипаться, а затем притягивают газ с помощью гравитации и таким образом появляется гигантская планета, состоящая в основном из газа.

Вторая теория называется «нестабильность диска». Согласно этой теории, когда массивные протопланетные диски остывают, они становятся нестабильными и могут производить сгустки камня и газа, которые превращаются в газовых гигантов. При этом процесс формирования планет происходит гораздо быстрее, чем предполагает аккреция ядра.

Хеллед говорит, что Сатурн и Юпитер, вероятно, образовались с помощью аккреции ядра.

Структура газовых гигантов совсем не похожа на структуру планет земной группы. У Юпитера и Сатурна нет поверхности, как у Земли. Вместо этого их атмосфера просто становится тоньше, пока не останется достаточной плотности, чтобы называть окружающий воздух частью планеты.

Космический корабль, который попытается приземлиться на «поверхность» Юпитера, должен будет преодолеть некоторые серьезные препятствия.

Хеллед говорит, что как только космический корабль войдет в облако газа, которое примерно отмечает начало Юпитера, температура и давление по мере спуска вниз к ядру будут неуклонно расти. При этом газообразные водород и гелий в нижних слоях планеты превращаются в жидкую форму.

Хотя газовые гиганты в Солнечной системе находятся далеко от Солнца, ядро таких планет очень горячее. Считается, что в центре Юпитера температура составляет примерно 24 000 градусов Цельсия. Также космическому кораблю придется пройти через густые облака аммиака, находящиеся в верхней атмосфере Юпитера.

Для того, чтобы космический корабль добрался к ядру Юпитера, его нужно сделать из очень прочного материала, более прочного, чем любое известное вещество на Земле. Но что вы увидите там в центре Юпитера, до сих пор неясно.

Многие десятилетия ученые считали, что в центре Юпитера и Сатурна находится твердое ядро. Но наблюдения космических аппаратов в начале XXI века показали, что это не так. Сейчас астрономы считают, что у этих газовых гигантов находится разбавленное ядро. Это означает, что нет четкой точки перехода между верхними слоями газа, жидкого водорода и гелия и ядром планеты.

При этом ученые считают, что Юпитер и Сатурн, вероятно, имеют области, в которых гелий отделяется от водорода. Там гелий превращается в дождь из капель, которые падают к ядру планеты.

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