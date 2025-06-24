Трамп допустил встречу с Зеленским сегодня или завтра
- 24.06.2025, 16:35
Оба президента должны посетить саммит НАТО.
Президент США Дональд Трамп допустил возможную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который начался сегодня в Нидерландах. Об сообщает Clash Report (перевод - «Униан»).
- Вероятно, я встречусь с Зеленским на саммите НАТО, - заявил Трамп.
Кроме того, сообщается, что во время общения с журналистами на борту президентского самолета Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он блокировать упоминание об агрессии России в итоговой декларации саммита НАТО.
- Мне нужно будет на это взглянуть, но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир [Путин] позвонил мне, он сказал: «Могу ли я помочь тебе с Ираном?» Я сказал: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с тобой». И я надеюсь, что мы собираемся заключить сделку с Россией, - сказал Трамп.