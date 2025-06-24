закрыть
24 июня 2025, вторник, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп допустил встречу с Зеленским сегодня или завтра

  • 24.06.2025, 16:35
Трамп допустил встречу с Зеленским сегодня или завтра
Дональд Трамп

Оба президента должны посетить саммит НАТО.

Президент США Дональд Трамп допустил возможную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который начался сегодня в Нидерландах. Об сообщает Clash Report (перевод - «Униан»).

- Вероятно, я встречусь с Зеленским на саммите НАТО, - заявил Трамп.

Кроме того, сообщается, что во время общения с журналистами на борту президентского самолета Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он блокировать упоминание об агрессии России в итоговой декларации саммита НАТО.

- Мне нужно будет на это взглянуть, но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир [Путин] позвонил мне, он сказал: «Могу ли я помочь тебе с Ираном?» Я сказал: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с тобой». И я надеюсь, что мы собираемся заключить сделку с Россией, - сказал Трамп.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина