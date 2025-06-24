В Речице лукашисты испугались кукол Лабубу
- 24.06.2025, 16:37
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В них увидели «угрозу белорусским традициям».
Речицкая районка обрушилась с критикой на детей, подростков и их родителей — за то, что они покупают игрушки Лабубу. Популярный в мире тренд, в том числе и в Беларуси, возмутил работника газеты «Евгения Капбу», который, кстати, позиционирует себя не только как журналист, но и как писатель-фантаст, заметил «Флагшток».
Речицкий пропагандист называет коллекционирование игрушек «истерией» и пишет, что ему страшно из-за того, что «наши дети так легко поддаются влиянию неизвестных людей, которые продвигают что-то чужое и несвойственное нашей культуре»:
«Страшно, что многие родители не могут объяснить своим детям абсурдность происходящего, не могут предложить замену абсолютно бесполезной штучке».
Раньше идеологи с таким же напором боролись с Хагги Вагги — игрушкой, которая была в тренде до Лабубу.