В Речице лукашисты испугались кукол Лабубу 24.06.2025, 16:37

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В них увидели «угрозу белорусским традициям».

Речицкая районка обрушилась с критикой на детей, подростков и их родителей — за то, что они покупают игрушки Лабубу. Популярный в мире тренд, в том числе и в Беларуси, возмутил работника газеты «Евгения Капбу», который, кстати, позиционирует себя не только как журналист, но и как писатель-фантаст, заметил «Флагшток».

Речицкий пропагандист называет коллекционирование игрушек «истерией» и пишет, что ему страшно из-за того, что «наши дети так легко поддаются влиянию неизвестных людей, которые продвигают что-то чужое и несвойственное нашей культуре»:

«Страшно, что многие родители не могут объяснить своим детям абсурдность происходящего, не могут предложить замену абсолютно бесполезной штучке».

Раньше идеологи с таким же напором боролись с Хагги Вагги — игрушкой, которая была в тренде до Лабубу.

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