Фон дер Ляйен: Будущее Европы определяется на линии фронта в Украине 24.06.2025, 16:48

Урсула фон дер Ляйен

Глава ЕК призвала продолжать модернизацию европейских армий.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила на саммите НАТО в Гааге, что «будущее Европы решается на передовой в Украине, но не только — оно также творится в ваших производственных цехах».

«В рекордные сроки вам удалось открыть новые производственные линии и существенно нарастить объемы. Вы адаптируетесь к новой реальности — полномасштабной войне прямо на европейской земле. И, так же как ваша индустрия, вся Европа сталкивается с трансформацией международной ситуации безопасности», — заявила президент.

Президент Еврокомиссии считает, что Россия будет испытывать оборону ЕС до 2030 года.

- Мы знаем, что Россия будет способна проверить наши взаимные оборонные обязательства в течение следующих пяти лет. К 2030 году Европа должна иметь все необходимое для надежного сдерживания... но это требует нового мышления от всех нас. Мы должны быть готовы выйти из зоны комфорта. Мы должны быть готовы искать новые способы действий, объединяя технологии и оборону, гражданский и военный секторы в Европе и, конечно, за пределами Европейского Союза, — сообщила фон дер Ляйен.

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