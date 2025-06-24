Как укрепить эмоциональную связь в паре: результаты исследования

Как укрепить эмоциональную связь в паре: результаты исследования2
- 24.06.2025, 17:00
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Стоит обратить внимание на три привычки.
Многие пары даже не подозревают, что некоторые повседневные привычки — такие как постоянные жалобы, пессимизм и эмоциональная отстраненность — могут серьезно подорвать близкие отношения. Исследования показывают, что негативные эмоции заразительны и способны создавать в паре токсичную атмосферу, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Обычная ситуация: после тяжелого рабочего дня человек возвращается домой и «вываливает» все эмоции на партнера. Или — регулярно рассказывает о негативных новостях, подкрепляя свое мрачное мировоззрение. Даже без явной критики можно навредить — например, не проявляя внимания к радостям любимого человека.
Психологи подчеркивают: такие, казалось бы, безобидные модели поведения ведут к ухудшению взаимопонимания и снижают удовлетворенность отношениями. Так, в одном из исследований, опубликованном в The Journal of Positive Psychology, выяснилось, что партнеры чувствовали себя более счастливыми в отношениях в те дни, когда сами или их вторая половина придерживались более позитивного взгляда на мир.
Чтобы укрепить эмоциональную связь, специалисты советуют заменить вредные привычки на полезные:
Выражайте эмоции спокойно — не подавляйте чувства, но и не срывайтесь. Говорите о переживаниях осознанно и уместно.
Ищите хорошее — ежедневно фиксируйте три позитивных события, чтобы тренировать внимание к хорошему.
Активно реагируйте на радость партнера — искренне разделяйте его успехи, проявляйте интерес, поддерживайте диалог.
Осознанность, оптимизм и эмоциональная вовлеченность — ключ к гармоничным и крепким отношениям.