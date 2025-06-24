The Economist: Как работают американские огромные бомбы, разрушающие бункеры?
- 24.06.2025, 17:16
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Это одни из самых мощных бомб в мире.
Американская противобункерная бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) — одна из самых мощных в мире. Весом около 13 тонн, она создана специально для уничтожения глубоко зарытых объектов, таких как ядерные комплексы. MOP сбрасывается с бомбардировщика B-2 с большой высоты и пробивает до 60 метров обычного бетона благодаря своей прочной стальной оболочке из специального сплава Eglin Steel, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Эта технология была разработана после того, как предыдущие бомбы не смогли справиться с крепкими иракскими бункерами в 2003 году. Сегодня MOP может эффективно разрушать даже самые защищенные объекты, которые невозможно достать другими средствами.
Иран активно использует сверхпрочный бетон, который в несколько раз крепче стандартного. Это серьезный вызов, но специалисты в США продолжают совершенствовать материалы и конструкции, чтобы бомбы оставались эффективными против новейших оборонительных технологий.
Для высокой точности попадания MOP использует GPS-навигацию, а также существуют перспективы внедрения систем с искусственным интеллектом и камерами, которые помогут обходить помехи и делать бомбу еще более точной.
Хотя применение таких бомб — это сложная задача, именно совместные усилия технологий и инноваций дают возможность эффективно нейтрализовать глубоко скрытые цели. Американская противобункерная бомба — яркий пример передовых достижений в области обороны и безопасности.