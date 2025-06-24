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«Итог 30-летнего правления»: белоруска показала в соцсети цены на груши

  • 24.06.2025, 17:19
  • 1,736
«Итог 30-летнего правления»: белоруска показала в соцсети цены на груши

Белорусы эмоции не сдерживали.

Белоруска Наталья, которая живет в Гомеле, пришла в магазин «Евроопт» за беларускими грушами, но не нашла их. Видео об этом она опубликовала в TikTok.

«Грушки. Бельгия, Южная Африка, Аргентина и еще Южная Африка», — комментирует Наталья за кадром.

@nataliya_gomel Груши круглый год. Все можно купить в магазинах #груша #грушисразныхстран #грушибеларусь ♬ Aggressive, deep techno house(1477240) - Azure Glitch

Она показала цены за 1 кг за груш из трех разных стран. Самыми дорогими оказались бельгийские — 8,49 BYN за кило. Все остальные — южноафриканские и аргентинские оказались немного дешевле — от 7,49 до 7,69 BYN.

Как реагируют беларусы?

Некоторые пользователи с пониманием отнеслись к ситуации. Мол, на дворе — июнь, не сезон для белoруcских фруктов.

«В этом году своих фруктов не будет — погода. Поэтому будем рады импортным, хотелось бы по приемлемым ценам».

«В Беларуси уже наступил сентябрь? Или сейчас конец июня? Все правильно. Привезли с южных стран яблоки и груши! Чтобы вот такие гореблогеры не кричали, что ничего нет!».

«Всю зиму продавались белoруcские яблоки и груши. Очень вкусные и цены очень демократичные, овощи тоже, а сейчас лето и все первое конечно из тех стран».

Думающие белoрусы, в отличии от вышепредставленной категории, очень возмутились этой ситуацией.

«Цены взлетели в два раза!».

«Это все итог 30-летнего правления».

«Так и хочется сказать нашим министрам: «Чтобы вы там все так жили, и ваши дети, когда будете на пенсии» …Ничего личного ..».

«Я понял истину — чтоб кушать груши по таким ценам, я должен утаивать доходы».

Есть и те, кто с тоской ждет урожая отечественных плодов.

«Я не покупаю и не ем эти фрукты. Жду белорусские яблочки, сливы, малинку, голубику».

А кто-то с юмором подытожил:

«Африка нам поможет, меняем трактора на груши».

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