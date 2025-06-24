Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаке на базу США в Катаре
- 24.06.2025, 6:02
Благодаря этому удалось избежать жертв и ранений.
Президент США Дональд Трамп после удара Ирана поблагодарил его за предупреждение об атаке, благодаря чему никто не погиб и не был ранен. Президент США допустил, что теперь Тегеран «сможет добиться мира и гармонии в регионе» и пообещал «с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое.
«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабой реакцией — чего мы и ожидали — и мы эффективно ее отразили. Было выпущено 14 ракет: 13 были сбиты, а одна была «отпущена», поскольку летела в безопасном направлении и не представляла угрозы. Рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и ущерб был минимальным.
Самое важное — они, похоже, «выпустили пар», и, надеюсь, больше не будет НЕНАВИСТИ.
Хочу поблагодарить Иран за раннее предупреждение, благодаря которому удалось избежать жертв и ранений. Возможно, теперь Иран может двигаться в сторону мира и гармонии в регионе — и я с энтузиазмом призову Израиль сделать то же самое», - написал трамп в своей соцсети.