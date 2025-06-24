В Беларуси на подходе длинные выходные 24.06.2025, 17:35

В июле на дачу и шашлыки отводятся четыре дня подряд.

Беларусь вовсю готовится ко «Дню Независимости» 3 июля. Этот день по традиции будет выходным. А значит, все рабочее расписание сдвинется.

Как именно будем отдыхать, рассказали в Минтруда и соцзащиты.

«День Независимости» выпадает на четверг, и пятницу, 4 июля, тоже сделают нерабочей. Таким образом, белорусы будут отдыхать с 3-го по 6-е число.

Отработать 4 июля предстоит в субботу, 12-го.

Что будет в особых случаях

Минтруда также пояснил, что делать сотрудникам, которые в этот период болеют или уходят в отпуск.

Так, если 4 июля работник:

в отпуске или на больничном – 12 июля для него останется выходным

в командировке или на обучении – 12 июля будет рабочим.

Если сотрудник принят на работу в период с 30 июня по 2 июля, 12 июля для него окажется выходным.

Если 12 июля приходится на период отпуска или больничного, как-то отрабатывать не нужно.

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