В Беларуси на подходе длинные выходные
- 24.06.2025, 17:35
В июле на дачу и шашлыки отводятся четыре дня подряд.
Беларусь вовсю готовится ко «Дню Независимости» 3 июля. Этот день по традиции будет выходным. А значит, все рабочее расписание сдвинется.
Как именно будем отдыхать, рассказали в Минтруда и соцзащиты.
«День Независимости» выпадает на четверг, и пятницу, 4 июля, тоже сделают нерабочей. Таким образом, белорусы будут отдыхать с 3-го по 6-е число.
Отработать 4 июля предстоит в субботу, 12-го.
Что будет в особых случаях
Минтруда также пояснил, что делать сотрудникам, которые в этот период болеют или уходят в отпуск.
Так, если 4 июля работник:
в отпуске или на больничном – 12 июля для него останется выходным
в командировке или на обучении – 12 июля будет рабочим.
Если сотрудник принят на работу в период с 30 июня по 2 июля, 12 июля для него окажется выходным.
Если 12 июля приходится на период отпуска или больничного, как-то отрабатывать не нужно.