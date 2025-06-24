Где находится ядерное оружие мира и кому оно принадлежит? 24.06.2025, 17:43

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В последние годы уровень прозрачности снизился.

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, а также сообщений о том, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по иранским ядерным объектам, вновь возник интерес к глобальному распределению ядерных арсеналов, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) и Федерации американских ученых (FAS), на начало 2025 года девять стран мира владеют около 12 241 ядерной боеголовкой. При этом около 90% всех ядерных вооружений находятся у России (5 459 боеголовок) и США (5 177 боеголовок).

Остальные страны, обладающие ядерным оружием, — это Китай (600), Франция (290), Великобритания (225), Индия (180), Пакистан (170), Израиль (90) и Северная Корея (50).

Из них примерно 3 912 боеголовок находятся в состоянии боеготовности — то есть размещены на межконтинентальных ракетах, стратегических бомбардировщиках или на базах с оперативными средствами доставки.

Примечательно, что лишь США, Великобритания и Франция когда-либо официально публиковали данные о размере своих ядерных арсеналов. В последние годы уровень прозрачности снизился, особенно среди других ядерных держав.

Эксперты SIPRI предупреждают о возможной новой гонке вооружений, учитывая глобальную нестабильность и рост напряжённости. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке лишь усиливает опасения о дальнейшей милитаризации региона и риске использования ядерного оружия.

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