Две белоруски победили на старте квалификации Уимблдонского турнира 1 24.06.2025, 18:40

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

Две белорусские теннисистки победно стартовали в квалификации Уимблдонского турнира.

Сегодня в первом раунде Александра Саснович менее чем за час разгромила испанку Карлоту Мартинес Сирес — 6:0, 6:0. Еще одна белоруска Ирина Шиманович одолела на двух тай-брейках британскую теннисистку Амелию Раецки — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Следующей соперницей Шиманович будет представительница Латвии Дарья Семенистая. А вот Кристина Дмитрук уступила в трехсетовом поединке китаянке Ван Сиюй — 5:7, 6:3, 3:6.

Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Две белоруски сразу стартуют с основного этапа — первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com