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Две белоруски победили на старте квалификации Уимблдонского турнира

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  • 24.06.2025, 18:40
Две белоруски победили на старте квалификации Уимблдонского турнира

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

Две белорусские теннисистки победно стартовали в квалификации Уимблдонского турнира.

Сегодня в первом раунде Александра Саснович менее чем за час разгромила испанку Карлоту Мартинес Сирес — 6:0, 6:0. Еще одна белоруска Ирина Шиманович одолела на двух тай-брейках британскую теннисистку Амелию Раецки — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Следующей соперницей Шиманович будет представительница Латвии Дарья Семенистая. А вот Кристина Дмитрук уступила в трехсетовом поединке китаянке Ван Сиюй — 5:7, 6:3, 3:6.

Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Две белоруски сразу стартуют с основного этапа — первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

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