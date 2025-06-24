В Борисове автомобиль повредила рыба, которая упала с неба 4 24.06.2025, 19:28

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Видимо, ее выпустила из клюва птица.

О необычном происшествии, которое случилось с жителем Борисова, написала районная газета «Единство».

Собираясь отправиться в путь, мужчина услышал громкий удар по крыше своего автомобиля.

Выйдя из салона, он огляделся по сторонам и не увидел рядом никого из людей, однако неподалёку от автомобиля лежала крупная рыба. Видимо, её выпустила из клюва какая-то птица, которая не смогла удержать свою добычу в полёте.

Удар рыбиной при падении оставил заметную вмятину на крыше автомобиля.

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