В Борисове автомобиль повредила рыба, которая упала с неба

В Борисове автомобиль повредила рыба, которая упала с неба4
- 24.06.2025, 19:28
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Видимо, ее выпустила из клюва птица.
О необычном происшествии, которое случилось с жителем Борисова, написала районная газета «Единство».
Собираясь отправиться в путь, мужчина услышал громкий удар по крыше своего автомобиля.
Выйдя из салона, он огляделся по сторонам и не увидел рядом никого из людей, однако неподалёку от автомобиля лежала крупная рыба. Видимо, её выпустила из клюва какая-то птица, которая не смогла удержать свою добычу в полёте.
Удар рыбиной при падении оставил заметную вмятину на крыше автомобиля.