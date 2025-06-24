В Беларусь прилетит президент Кубы

В Беларусь прилетит президент Кубы2
- 24.06.2025, 19:38
Диас-Канель Бермудес проведет встречу с Лукашенко.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетит с официальным визитом в Минск, об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Ожидается, что 25 июня гость проведет во Дворце независимости переговоры с белорусским диктатором.
Стороны обсудят «шаги по дальнейшему укреплению двустороннего диалога с акцентом на развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества», а также «рассмотрят вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран на многосторонних площадках».
«Программой официального визита президента Кубы в Беларусь запланировано посещение предприятий машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.