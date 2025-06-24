НАТО заминирует всю границу с Беларусью и РФ от Финляндии до Польши 3 24.06.2025, 19:48

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Новый железный занавес.

Пять стран, что граничат на востоке Европы с Россией и Беларусью, намерены выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, чтобы использовать их для защиты своих границ. До конца июня они планируют официально известить ООН о выходе из договора, чтобы с конца этого года начать минировать возможные пути вторжения армии Владимира Путина, пишет The Telegraph.

От Лапландии на севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши, на всей восточной границе Европы и альянса НАТО протяженностью около 3440 км, «вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес», отмечает газета. Все страны Евросоюза уже давно подписали договор ООН, направленный на запрет использования противопехотных мин, но ситуация радикально изменилась из-за идущей четвертый год войны в Украине. По оценкам западных военных и разведчиков, Россия может в течение 2-5 лет начать военные действия против одной или нескольких стран НАТО.

Сама Россия никогда не ограничивала себя рамками международного договора. По данным Landmine Monitor 2024 Report, в то время как европейские страны в последние два с лишним десятилетия уничтожали запасы противопехотных мин, Россия свой только пополняла. В прошлом году она накопила более 26 млн этих устройств и активно применяет их в Украине. Для сравнения: у идущего на 2-м месте Пакистана 6 млн таких мин, у занимающего 3-е место Китая – 5 млн.

Одним из самых активных борцов за запрет противопехотных мин была принцесса Диана. Правительство премьер-министра Великобритании Тони Блэра присоединилось к ее кампании, запретив производство и экспорт таких мин через четыре недели после прихода к власти в 1997 году. Сейчас британские власти не выступали публично против решения пяти восточноевропейских стран выйти из Оттавской конвенции. Наоборот, страны Европы стремительно вооружаются, чтобы противостоять российской агрессии.

Страны Балтии могут стать ее первыми жертвами, оценивают военные планировщики НАТО. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что в качестве предлога путинская власть может использовать поезд «Москва – Калининград», проходящий по территории Литвы, пишет Bloomberg: организовать его остановку и послать войска для «спасения» российских граждан. Россия может попытаться ввести войска и в другие страны Балтии, взять под контроль Балтийское море и захватить Сувалкский коридор (участок земли между Литвой и Польшей, который отделяет Беларусь от Калининградской области).

Литва в этой ситуации находится в наиболее сложном положении. Самой большой из стран Балтии нужно будет заминировать границу с Беларусью, которую Путин уже использовал для вторжения в Украину и может снова использовать в качестве плацдарма, а также границу с Калининградской областью.

«С тех пор, как мы присоединились к Оттавской конвенции в 2003 году, ситуация с нашей безопасностью значительно ухудшились, – сказал The Telegraph министр обороны Литвы Довиле Шакалене. – Незаконная захватническая война России против Украины, систематические нарушения ею международного права и военные провокации на наших границах с Россией и Беларусью представляют собой экзистенциальную угрозу».

Литва, которая планирует довести траты на оборону до 5,5% ВВП, выделила 800 миллионов евро на производство противотанковых и противопехотных мин.

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