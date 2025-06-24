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В споре двух бывших первых ракеток мира Свентек победила Азаренко

  • 24.06.2025, 20:02
В споре двух бывших первых ракеток мира Свентек победила Азаренко

Полька победила белоруску в двух сетах на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (105-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $1 млн, сообщает.

Сегодня в поединке второго раунда белоруска проиграла в двух сетах польской теннисистке Иге Свентек (8) - 4:6, 4:6.

В 1/16 финала Азаренко победила немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (103) - 6:2, 6:2, а до этого, в квалификации одолела в трехсетовых поединках американку Кэти Макналли (213) - 4:6, 6:2, 6:0 и россиянку Веронику Кудерметову (43) - 6:7, 6:3, 6:4.

Соревнования в Бад-Хомбурге завершатся 28 июня.

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