В споре двух бывших первых ракеток мира Свентек победила Азаренко
- 24.06.2025, 20:02
Полька победила белоруску в двух сетах на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (105-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $1 млн, сообщает.
Сегодня в поединке второго раунда белоруска проиграла в двух сетах польской теннисистке Иге Свентек (8) - 4:6, 4:6.
В 1/16 финала Азаренко победила немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (103) - 6:2, 6:2, а до этого, в квалификации одолела в трехсетовых поединках американку Кэти Макналли (213) - 4:6, 6:2, 6:0 и россиянку Веронику Кудерметову (43) - 6:7, 6:3, 6:4.
Соревнования в Бад-Хомбурге завершатся 28 июня.