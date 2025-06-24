закрыть
24 июня 2025, вторник, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин запретил российским ученым контактировать с иностранцами без контроля ФСБ

5
  • 24.06.2025, 20:14
  • 1,218
Путин запретил российским ученым контактировать с иностранцами без контроля ФСБ

Закон создает предпосылки для новой волны преследований в научной среде.

Владимир Путин подписал закон, наделяющий ФСБ полномочиями по контролю над сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вносит изменения в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» и вступит в силу с 1 сентября 2025 года (за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки).

Согласно нововведениям, ФСБ будет отслеживать взаимодействие российских исследовательских институтов, университетов и других научных структур с иностранными гражданами и организациями. Для этого будет сформирован перечень направлений научной деятельности, участие в которых иностранцев допускается только при согласовании с ФСБ. Утверждение этого списка возложено на правительство РФ.

Научные учреждения, планирующие работать с зарубежными партнерами по направлениям из утвержденного списка, будут обязаны заранее уведомлять спецслужбу. Кроме того, закон предоставляет ФСБ доступ к Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). Через эту платформу спецслужба сможет анализировать проекты с участием иностранцев на предмет потенциальных угроз национальной безопасности.

Также документ расширяет полномочия Минобрнауки: ведомство займется учетом договоров, заключенных российскими научными организациями с иностранными компаниями и гражданами, если речь идет о работах, финансируемых из бюджета.

В пояснительной записке к закону говорится, что эти меры направлены на предотвращение утечки результатов научных исследований за границу. При этом подчеркивается, что инициатива якобы не ограничивает свободу научного творчества и не должна мешать научной деятельности.

Тем не менее, как отмечают опрошенные T-Invariant ученые, формулировки закона остаются крайне расплывчатыми. Это, по их мнению, создает предпосылки для новой волны преследований в научной среде — аналогичной той, что ранее обрушилась на специалистов, занимавшихся разработками в области гиперзвуковых технологий.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина