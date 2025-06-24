Путин запретил российским ученым контактировать с иностранцами без контроля ФСБ 5 24.06.2025, 20:14

1,218

Закон создает предпосылки для новой волны преследований в научной среде.

Владимир Путин подписал закон, наделяющий ФСБ полномочиями по контролю над сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами. Документ, опубликованный на портале правовой информации, вносит изменения в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» и вступит в силу с 1 сентября 2025 года (за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки).

Согласно нововведениям, ФСБ будет отслеживать взаимодействие российских исследовательских институтов, университетов и других научных структур с иностранными гражданами и организациями. Для этого будет сформирован перечень направлений научной деятельности, участие в которых иностранцев допускается только при согласовании с ФСБ. Утверждение этого списка возложено на правительство РФ.

Научные учреждения, планирующие работать с зарубежными партнерами по направлениям из утвержденного списка, будут обязаны заранее уведомлять спецслужбу. Кроме того, закон предоставляет ФСБ доступ к Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). Через эту платформу спецслужба сможет анализировать проекты с участием иностранцев на предмет потенциальных угроз национальной безопасности.

Также документ расширяет полномочия Минобрнауки: ведомство займется учетом договоров, заключенных российскими научными организациями с иностранными компаниями и гражданами, если речь идет о работах, финансируемых из бюджета.

В пояснительной записке к закону говорится, что эти меры направлены на предотвращение утечки результатов научных исследований за границу. При этом подчеркивается, что инициатива якобы не ограничивает свободу научного творчества и не должна мешать научной деятельности.

Тем не менее, как отмечают опрошенные T-Invariant ученые, формулировки закона остаются крайне расплывчатыми. Это, по их мнению, создает предпосылки для новой волны преследований в научной среде — аналогичной той, что ранее обрушилась на специалистов, занимавшихся разработками в области гиперзвуковых технологий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com