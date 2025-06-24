Белоруска решила проверить, верен ли ей партнер, создав вымышленную личность в соцсетях 4 24.06.2025, 20:45

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Чем все закончилось.

Некоторые люди задаются вопросом, стоит ли проверять партнера или партнершу на верность. Есть мнение, что этого делать нельзя из-за того, что любые проверки нарушают концепцию доверия в отношениях. Кто-то же, наоборот, не видит в этом ничего предосудительного и, например, просит подругу использовать фейковый аккаунт, чтобы пофлиртовать с избранником и убедиться в его верности. «Зеркало» поговорило с белоруской, которая за три года отношений дважды проверяла своего партнера, и узнало, как и зачем она это делала, а также чем все закончилось.

«Тогда почему-то все одногруппницы, которые были в отношениях, проверяли своих партнеров»

«Это было давно», — сразу говорит о своих отношениях с Михаилом 30-летняя Алиса. Они познакомились еще в университете, куда оба поступили после окончания школы. Алиса вспоминает, что она почти сразу и безответно влюбилась в «очень красивого и обаятельного парня».

— Около года мы просто дружили. И как только Миша понял, что моя влюбленность в него почти прошла, а я смирилась с ролью всего лишь подруги, он начал активно меня добиваться: засыпал комплиментами, делал подарочки, садился рядом на парах. Миша даже комментировал абсолютно все, что я публиковала в социальных сетях, — рассказывает Алиса. — Перед таким напором я не смогла устоять, и мы начали встречаться. Затем Миша очень быстро отбросил всю романтику и стал пытаться залезть ко мне в трусы, а после того как секс случился, вообще повел знакомиться с родителями, считайте в первые месяцы отношений. Для меня все развивалось слишком быстро.

Несмотря на изначальный напор Михаила, с каждым новым месяцем отношений Алиса чувствовала, что он к ней постепенно «остывал» и порой сам не знал, зачем ему партнерша, «кроме очевидного бонуса, что есть с кем целоваться и заниматься сексом». Попытки прояснить ситуацию ничего не давали, парень лишь «отмахивался» от любых вопросов.

— А потом он и вовсе стал говорить о том, что меня слишком много и ему нужно больше времени наедине с собой. Бывало так, что за день Миша мог не сказать мне ни слова, что подкрепляло мое чувство ненужности и ощущение себя просто предметом мебели, — признается Алиса.

Так прошел первый год их отношений. Как признается собеседница «Зеркала», она не знала, с чем связывать «внезапные волны» холодности партнера. В этот момент подруга Алисы и предложила проверить его на верность, думая, что он может быть нечестен с ней.

— Тогда почему-то все одногруппницы, которые были в отношениях, проверяли своих партнеров. Вот и я поддалась на уговоры в духе «не, ну точно надо». И мы не придумали ничего лучше, как просто попросить нашу подругу написать Мише с предложением познакомиться, — рассказывает Алиса. — Проверка доказала «невиновность»: он знакомиться не стал и прямо заявил, что у него есть девушка. Хоть такой исход меня порадовал, чувствовала я себя крайне неловко — все же ощущалось, что так поступать не совсем правильно.

«Я сфабриковала целую интернет-личность — Маргариту»

Итак, Михаил был верен Алисе, но легче от этого, по ее же словам, не стало. Она никак не могла себе объяснить, почему партнер то «очень холодный и отстраненный», то потом «становился нормальным». На второй год отношений Алиса решилась провести еще одну проверку, и на этот раз способ, как это сделать, она придумала без посторонней помощи.

— Я сфабриковала целую интернет-личность — Маргариту. Создавала профили в различных соцсетях, чтобы сделать идеально подходящую для Миши кандидатуру. Фотки «одолжила» у некой красивой девушки из Норвегии, которую нашла в Facebook. Потом зарегистрировалась от ее лица на игровой платформе Steam, потому что парень был геймером. И чтобы профиль выглядел активным, я и сама начала играть, даже слегка увлекшись этим, — признается Алиса. — Маргарита стала улучшенной версией меня, так сказать. Она была более красивой, любила именно те фильмы, музыку и игры, которые любил Миша. Она была беззаботной и легкой на подъем.

Алиса вспоминает, что «прятать» Маргариту было очень просто, достаточно было иметь второй аккаунт в Google Chrome. А притвориться кем-то другим ей легко удалось благодаря опыту в текстовых ролевых играх, где все завязано на отыгрыше от лица придуманного персонажа.

— Поначалу создавать Маргариту было весело: она стала моей новой «ролевкой», только не на форуме, а в большем масштабе. Мне кажется, в 2010-х годах в принципе было обычным делом вести как бы двойную жизнь, имея несколько страниц в том же «ВКонтакте». Но потом я стала переживать — было стыдно, что я занимаюсь такой х**ней и вообще, получается, сама фабрикую личность для «измены», — говорит Алиса. — На это все еще накладывалось то, что я не люблю врать. Одно дело, когда это игра, в которой ты отыгрываешь свою роль и все об этом знают, другое — когда ты притворяешься кем-то другим в общении с реальным человеком и скрываешь это от него.

Такая подготовка к проверке длилась два месяца, и, когда была завершена, Алиса от лица Маргариты оставила «обычный милый комментарий» под одним из постов Михаила. И он, как она вспоминает, «проглотил наживку», заинтересовавшись профилем незнакомки. Сначала Михаил поставил лайк и откомментировал каждый пост Маргариты, а потом пришел в личные сообщения, чтобы пофлиртовать с ней.

— Меня это очень ранило и разочаровало, потому что я увидела, как Миша может общаться так же мило и заинтересованно с другой девушкой, как когда-то со мной. На тот момент такого тепла от него я давно не получала, — вспоминает Алиса. — И хоть было обидно, что все так произошло, я не остановилась. Мне стало любопытно, как далеко все зайдет и приведет ли к эпичному моменту со срывом покровов.

Михаил так и не распознал в новой знакомой свою девушку Алису, а через пару месяцев его общения с «Маргаритой» та решила закончить проверку. Она перестала активно вести соцсети выдуманной личности, сделав вид, что Маргарита просто «сконцентрировалась на учебе». Михаил же пару раз писал ей, интересуясь как дела, но ответы получал короткие и с задержками.

— Так закончилась история Маргариты, а про то, что ее не существовало, я так и не призналась — решила, что пусть это будет моим секретом. Да и как вообще признаваться в таком? У меня не хватило духу, — откровенничает Алиса. — После окончания проверки мы не расстались, я просто стала переживать и тревожиться, что больше не заслуживаю Мишиной любви и хорошего отношения, потому что не такая интересная, как придуманная мной же девушка. В целом сейчас я понимаю: наши отношения были довольно токсичными и очень угнетали меня. Так что неудивительно, что я пришла к таким выводам, а не послала его к черту.

Всего Алиса и Михаил пробыли вместе три года. Она вспоминает, что под конец их отношения «становились все более абьюзивными»: партнер ревновал ее «к каждому столбу», критиковал друзей, ее внешность и увлечения. Точку же в их отношениях поставил сам Михаил, который в итоге действительно ушел от Алисы к другой.

— Может сложиться впечатление, что в моем случае проверка была не зря, ведь она показала, что Миша был не против переключиться на кого-то другого. Однако, вместо разборок и решительных действий, ее результаты наоборот сделали все хуже, ведь помогли разрушить мою самооценку: я посчитала, что манипулировала чувствами парня, — рассуждает Алиса. — Сейчас же к проверкам я отношусь отрицательно. Мне кажется, что в идеале партнеры как взрослые люди должны уметь разговаривать о разном, в том числе и о своей неуверенности друг в друге. Хоть это бывает очень-очень тяжело, но все же стоит стремиться к максимальной честности. И если партнер реально что-то скрывает, то это будет уже не на вашей совести.

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