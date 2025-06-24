Под Мостами столкнулись два автомобиля МЧС 24.06.2025, 21:00

Они ехали на место инцидента.

Под Мостами два автомобиля МЧС столкнулись, ехавшие на место инцидента. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, 23 июня, в понедельник, в момент следования к месту инцидента неподалеку от агрогородка Микелевщина Мостовского района столкнулись два автомобиля МЧС. В пресс-службе отметили, что одна из машин съехала на обочину и перевернулась.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия один сотрудник был доставлен в больницу. В МЧС уточнили: угрозы жизни нет. Говорится, что автомобили получили механические повреждения.

«По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского на место инцидента выезжала оперативная группа», - подчеркнули в ведомстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com