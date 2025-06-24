ВСУ контратакуют на востоке Украины

ВСУ контратакуют на востоке Украины1
- 24.06.2025, 21:02
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Украинские защитники из Третьей штурмовой бригады уничтожили целый взвод россиян.
Украинские защитники из Третьей штурмовой бригады выбили оккупантов с позиций на границе Харьковской и Донецкой областей. Они уничтожили целый взвод россиян.
Об этом сообщает Третья штурмовая бригада в Facebook.
Как отметили в Третьей штурмовой, украинские воины провели успешные рейдово-ударные действия в районе села Редкодуб Донецкой области.
«В результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Бойцы бригады зачистили вражеские позиции и закрепились», - добавили в бригаде.
Благодаря усилиям 3-й роты «Karakurt Colony» 2-го механизированного батальона тактическое положение украинских сил на этом направлении улучшилось.
«Враг усиливает активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает давление, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения», - отметили в бригаде.