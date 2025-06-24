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Белорусский футболист рассказал, как стал католическим священником

  • 24.06.2025, 21:13
Белорусский футболист рассказал, как стал католическим священником

Он играл у Малофеева и был капитаном главной команды города.

Экс-футболист МТЗ-РИПО и слонимского «Коммунальника» Сергей Гусар рассказал о том, как после завершения карьеры стал католическим священником.

Этой историей ксендз поделился в интервью BetNews.

«Я, кроме футбола, и в Москве работал – хорошо зарабатывая, и высшее образование еще раньше получил. Но нигде как-то счастья своего не мог найти», – говорил экс-футболист.

Главным источником счастья для себя спортсмен назвал католическую церковь.

«А вот когда приходил в костел и в монастырь к братьям-капуцинам, то чувствовал какое-то спокойствие. И до меня долго доходил вопрос: «Почему я нигде, кроме костела, такого не ощущаю?», – рассказывает Гусар.

По его мнению, в случае душевного неудовольствия, человек может бросить даже самое прибыльное дело ради самоудовлетворения.

«Потому что можно и спортсменом быть знаменитым, и денег много зарабатывать, а на душе иметь какую-то пустоту. Я это очень сильно в какой-то момент ощутил и решил, что для себя выбираю путь священнослужения, потому что именно через служение Богу я чувствую себя счастливым», – дополнил ксендз-футболист.

В ходе своей игровой карьеры Сергей Гусар застал времена, когда в МТЗ-РИПО работал Эдуард Малофеев.

Экс-спортсмен вспоминал не только спортивные качества легендарного тренера, но и человеческие.

«Я до сих пор помню его слова: «Ребята, вы можете не стать великими футболистами, но футбол всегда поможет вам в жизни». В моем случае он был выполнен на 100%. Когда я учился на священника в Италии и Польше, все знали, что я бывший футболист, и это всегда сразу помогало мне в общении», – отметил Гусар.

Эдуард Малофеев поработал в МТЗ-РИПО два периода. В 2005 году он был тренером молодежной команды, а с декабря 2006-го по апрель 2007-го возглавлял основную команду.

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