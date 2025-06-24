Кандидат Трампа на должность главкома сил НАТО в Европе: Украина может победить в войне с РФ 1 24.06.2025, 21:16

Алексус Гринкевич – потомок белорусских эмигрантов в США.

Кандидат президента США Дональда Трампа на должность главнокомандующего сил НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что Украина может победить в войне с Россией.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщает издание USA Today.

«Я думаю, что Украина может победить», — заявил Гринкевич во время слушаний в Сенате 24 июня.

Также, по его словам, украинцы борются с «упорством, которое американцам трудно себе представить».

Как сообщал Charter97.org, прадед генерала Илья Гринкевич родился в 1873 году в Минске в семье Степана (Стефана) и Агаты Гринкевичей. В 1899 году он ступил на американскую землю, где стал Elias Grinkevitch. Позже фамилия в англоязычных документах стала писаться как Grynkewich.

7 октября 1906 года Элиас Гринкевич женился на 22-летней Анастасии Снигиревич (Anastasia Snigerevitch, 1884-1945) — уроженке Вильнюса, дочери Адама Снигиревича, которая попала в Нью-Йорк в 1901 году. У них было четверо детей. Один из них, Николас Гринкевич (Nicholas Grynkewich, 1915-1969), стал дедом генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Кстати, отец военного Грегори Гринкевич (Gregory Wayne Grynkewich, 1949-2012) был известным ученым: он запатентовал 14 изобретений в сфере совершенствования производительности и производства полупроводников.

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