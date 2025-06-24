Белорус вошел в топ-20 YouTube-блогеров в мире
- 24.06.2025, 22:02
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Он ведет блог с 2014 года.
Молодой белорус продолжает покорять YouTube. Он уже преодолел рубеж в 80 млн подписчиков, каждый его ролик набирает минимум несколько миллионов просмотров.
Примечательно, что это топ-уровень: парень уже входит в двадцатку лучших инфлюэнсеров в мире.
Речь идет про Влада А4, также известного как Влад Бумага.
Как пишет Telegram-канал ВПШ, ссылаясь на открытые статистические источники, исследование провели эксперты в области медиааналитики.
Влад расположился в этом списке на 19-й позиции с 82,2 млн просмотров.
На первом месте в рейтинге с заоблачными 407 млн находится YouTube-блогер номер один в мире Mr. Beast.
Кто такой Влад Бумага
Влад родился в Минске в 1996 году. Бумага – его настоящая фамилия, отсюда и творческий псевдоним А4.
Он вырос в обычной семье, папа работал инженером, мама – учительницей. Кстати, в одном из интервью Влад признавался, что в детстве комплексовал из-за фамилии и даже просил родителей поменять ее на что-то более благозвучное.
Впрочем, вскоре парень повзрослел и перестал переживать по этому поводу. Детство Влада прошло в минском микрорайоне Серебрянка.
В юные годы будущий инфлюэнсер увлекался хоккеем, девять лет провел в детско-юношеской спортивной школе. Но в 16 лет с карьерой профессионального хоккеиста пришлось распрощаться из-за травмы.
Видеоблог в YouTube Влад завел в 2014 году, с тех пор он опубликовал уже больше тысячи роликов.
В 2017-м начал встречаться с белорусской видеоблогером и певицей Юлией Годуновой. А 8 мая 2024 года у пары родилась дочь Оливия.