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Белорус вошел в топ-20 YouTube-блогеров в мире

  • 24.06.2025, 22:02
  • 1,058
Белорус вошел в топ-20 YouTube-блогеров в мире

Он ведет блог с 2014 года.

Молодой белорус продолжает покорять YouTube. Он уже преодолел рубеж в 80 млн подписчиков, каждый его ролик набирает минимум несколько миллионов просмотров.

Примечательно, что это топ-уровень: парень уже входит в двадцатку лучших инфлюэнсеров в мире.

Речь идет про Влада А4, также известного как Влад Бумага.

Как пишет Telegram-канал ВПШ, ссылаясь на открытые статистические источники, исследование провели эксперты в области медиааналитики.

Влад расположился в этом списке на 19-й позиции с 82,2 млн просмотров.

На первом месте в рейтинге с заоблачными 407 млн находится YouTube-блогер номер один в мире Mr. Beast.

Кто такой Влад Бумага

Влад родился в Минске в 1996 году. Бумага – его настоящая фамилия, отсюда и творческий псевдоним А4.

Он вырос в обычной семье, папа работал инженером, мама – учительницей. Кстати, в одном из интервью Влад признавался, что в детстве комплексовал из-за фамилии и даже просил родителей поменять ее на что-то более благозвучное.

Впрочем, вскоре парень повзрослел и перестал переживать по этому поводу. Детство Влада прошло в минском микрорайоне Серебрянка.

В юные годы будущий инфлюэнсер увлекался хоккеем, девять лет провел в детско-юношеской спортивной школе. Но в 16 лет с карьерой профессионального хоккеиста пришлось распрощаться из-за травмы.

Видеоблог в YouTube Влад завел в 2014 году, с тех пор он опубликовал уже больше тысячи роликов.

В 2017-м начал встречаться с белорусской видеоблогером и певицей Юлией Годуновой. А 8 мая 2024 года у пары родилась дочь Оливия.

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