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ВСУ уничтожили российскую РЛС 9С36М «Викинг», входящую в состав комплекса «Бук-М3»

  • 24.06.2025, 22:06
ВСУ уничтожили российскую РЛС 9С36М «Викинг», входящую в состав комплекса «Бук-М3»

Видео.

Операторы 14-го отдельного полка БпАК в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны уничтожили редкую российскую РЛС 9С36М «Викинг», входящую в состав комплекса «Бук-М3».

Об этом сообщили на странице 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем.

Процесс уничтожения происходил в два этапа. «После уничтожения ходовой части цели на поражение вылетели 2 FPV-дрона полка с кумулятивной частью», - говорится в сообщении.

Вследствие точных ударов «радар комплекса был полностью выведен из строя».

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