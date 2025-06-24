ВСУ уничтожили российскую РЛС 9С36М «Викинг», входящую в состав комплекса «Бук-М3»
- 24.06.2025, 22:06
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Операторы 14-го отдельного полка БпАК в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны уничтожили редкую российскую РЛС 9С36М «Викинг», входящую в состав комплекса «Бук-М3».
Об этом сообщили на странице 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем.
Процесс уничтожения происходил в два этапа. «После уничтожения ходовой части цели на поражение вылетели 2 FPV-дрона полка с кумулятивной частью», - говорится в сообщении.
Вследствие точных ударов «радар комплекса был полностью выведен из строя».