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Минчанку уволили за пять месяцев до пенсии

  • 24.06.2025, 22:16
  • 2,092
Минчанку уволили за пять месяцев до пенсии

Законно ли это?

Сотрудницу с почти 18-летним стажем уволили с предприятия за пять месяцев до выхода на пенсию, пишет агентство «Минск-новости».

За долгий период работы женщина успела сменить несколько должностей. Но в один из дней получила неожиданное уведомление о существенном изменении условий труда.

Таким образом наниматель приводил функции своих сотрудников в соответствие с квалификационным справочником должностей и законодательством.

«То есть, по сути, речь шла о конкретизации должностных обязанностей, а не о производственных, организационных либо экономических факторах», – уточнили в профсоюзе.

Сотрудница с измененным вариантом не согласилась: расценила корректировки как «препятствующие работе».

Наниматель спорить не стал и просто уволил работницу. В тот момент до выхода на пенсию ей оставалось буквально пять месяцев.

За помощью женщина обратилась в профсоюз.

Обращение сотрудницы рассмотрел главный правовой инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Марина Змитрович. Она подготовила иск в суд и представила там интересы минчанки.

«Во время слушания дела наниматель сменил позицию. Пытался сослаться на то, что изменение им существенных условий труда работницы было вызвано производственными и экономическими причинами. Однако, учтя все факты, выявленные в ходе разбирательства, суд установил, что требования [женщины. – Прим.] обоснованы и подлежат удовлетворению», – пояснила профсоюзный юрист.

В итоге сотрудницу восстановили в прежней должности, а нанимателя обязали выплатить ей Br4000 – за время вынужденного прогула и моральный ущерб.

Федерация профсоюзов Беларуси запустила работу Межотраслевого мониторингового центра, чтобы помочь гражданам в решении трудовых и подобных им вопросов.

Обратиться в центр можно по единому номеру телефона: 8 801 100-1111.

Звонок бесплатный.

Обращения принимаются с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15.

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