Зеленский обсудил с Макроном поставки Mirage и дронов-перехватчиков 24.06.2025, 22:28

Президенты Украины и Франции провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во вторник провели встречу на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом президент Украины написал на Х.

Во время встречи, по словам Зеленского, стороны скоординировали совместные следующие шаги и обсудили «дипломатическую работу для оказания давления на Россию».

«Обсудили возможность расширить наш воздушный флот дополнительными „миражами", а также совместное производство и инвестиции в дроны-перехватчики», – добавил глава государства, выразив надежду на «хорошие решения в ближайшем будущем».

Также лидеры обсудили развитие так называемой «коалиции желающих», ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России, отметил Зеленский.

«Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые лимиты цен на нефть и газ», – подчеркнул Зеленский.

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