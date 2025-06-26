Соболенко шокировала болельщиков новым образом
- 26.06.2025, 1:07
Фотофакт.
Первый номер мирового рейтинга Арина Соболенко опубликовала в инстаграме фото из Лондона в новом образе с ярким макияжем. Там спортсменка готовится к «Уимблдону».
Соболенко предложила подписчикам оценить смелый лук. «Прессбол» собрал некоторые популярные комментарии:
— Куда делись ее брови?
— Кто ты? Где Арина? Что ты с ней сделала?
— Ваш аккаунт взломали?
— Увольте своего визажиста.
— Небрежно
— Этот макияж ужасен. У тебя естественная красота. Не порть ее, пожалуйста.
— Я тебя не узнал.
Под постом уже оставили почти 800 сообщений.
Женский турнир «Уимблдона» (Открытый чемпионат Англии по теннису) пройдет с 30 июня по 12 июля. Его нынешней чемпионкой является Барбора Крейчикова из Чехии. В прошлом году Соболенко не участвовала в «Уимблдоне» из-за травмы.