Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании спецтрибунала для РФ 26.06.2025, 2:00

Предполагается, что трибунал сможет выносить приговоры и против режима Лукашенко.

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в четверг подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге во время первого визита Зеленского в эту организацию.

Перед этим Комитет министров СЕ официально уполномочил Берсе на подписание соглашения.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

Кроме того, трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Его основу составляет статья 8 bis Римского статута МУС, дополненная критериями захватнической войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН.

Также предполагается, что трибунал сможет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых, в частности – против политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

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